Стратегия вместо рутины: что нужно для счастья российскому эйчару в 2025 году

Запрос на высокую зарплату среди эйчаров, хотя и остается главным, однако его упоминали реже, чем 3 года назад. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Важны не только деньги. Запрос на высокую зарплату среди эйчаров, хотя и остается главным, однако его упоминали реже, чем 3 года назад (33% сегодня и 43% в 2022 году). Ещё более показательно насколько снизилось число кадровиков, мечтающих о стабильности: с 13 до 2%.

Эйчары адаптировались к турбулентной среде и теперь ждут от работы не просто финансовой компенсации, а возможностей для роста и интересных задач. На этом фоне растёт запрос на обучение за счёт компании (9%) и профессиональное развитие (7%). 6% менеджеров по персоналу прямо говорят, что им не хватает знаний и навыков.

Настоящая боль современных эйчаров — это операционная рутина и отсутствие современных инструментов для её автоматизации. Им не хватает времени на стратегию из-за массы ручных задач. HR-специалисты хотят влиять на решения, а не просто вести КДП и закрывать вакансии, и нуждаются в признании своей ценности со стороны руководства (5%).

Наконец, сами эйчары нередко оказываются жертвами профвыгорания. Отсюда запрос на снижение нагрузки, повышение стрессоустойчивости, драйв. Причём HR сами знают, как справиться с этим, т.к. знакомы с well-being практиками и инструментами поддержки ментального здоровья персонала.

Основной запрос — на пересмотр бизнесом отношения к кадровой службе: HR — не просто исполнитель, но стратегический партнёр.

Время проведения опроса: 11 августа — 8 сентября 2025 года.

 

 

