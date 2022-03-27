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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.22 17:00

Стратегию «больше тратить» сегодня выбирает вдвое больше россиян, чем в коронакризис

Спецоперация на Украине изменила личную финансовую стратегию многих россиян: каждый второй стал больше экономить, а каждый седьмой — больше тратить. По сравнению с коронакризисом тех, кто решил увеличить расходы, стало почти вдвое больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющих личную финансовую стратегию.

После начала специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР личная финансовая стратегия изменилась у 63% россиян. Каждый второй (49%) стал больше экономить: опрошенные отмечают стремительный рост цен и ощутимое сокращение своих финансовых возможностей. Напротив, 14% опрошенных стали больше тратить. По их мнению, в условиях высокой инфляции делать накопления неразумно: «Долго откладывали некоторые покупки, а теперь все купили, пока деньги окончательно не превратились в бумажки». У каждого четвертого финансовая стратегия после начала спецоперации не изменилась: «Пока стараюсь не паниковать».

Экономить в нынешней кризисной ситуации чаще стремятся россияне с доходом от 50 до 80 тысяч рублей (51%), а тратить — опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей (17%).

По сравнению с периодом пандемии COVID-19, финансовое поведение россиян заметно изменилось: сегодня тех, кто начал больше тратить, стало почти вдвое больше, чем в январе 2021 года. Впрочем, экономить тоже стали чаще (+5 п.п.).

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