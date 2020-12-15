Стратегию развития туризма в регионе обсудили с представителями туриндустрии

Под председательством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой состоялось первое публичное обсуждение стратегии развития туризма в Мурманской области на 2021-2025 годы. Проект подготовил Мурманский арктический государственный университет на основе научных и социологических исследований.

«Стратегия предусматривает не только меры финансовой поддержки туротрасли, но и мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры, строительство новых дорог, развитие авиационной маршрутной сети и субсидирование открытия новых направлений, необходимых для развития туризма и востребованных у жителей и гостей региона», – отметила Ольга Кузнецова.

Предложения и дополнения представителей туристической отрасли, которые отмечены в ходе обсуждения, будут внесены в итоговую редакцию документа.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, российскую Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, из которых на Мурманскую область приходится большая часть – около 450 тысяч. Развитие туризма в Арктической зоне как приоритетное направление закреплено Указом Президента Российской Федерации.