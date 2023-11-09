«Стрела-П»: коммунальщики Северного флота проводят мониторинг технического состояния зданий и сооружений

Специалистами Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Северному флоту спланирована и организована работа по проведению вибродинамических испытаний и мониторингу технического состояния зданий и сооружений казарменно-жилищного и специализированного жилого фондов аппаратно-программным диагностическим комплексом «Стрела-П».

Согласно годовому плану проведения вибродинамических испытаний объектов казарменно-жилищного фонда на 2023 год необходимо оценить прочность и устойчивость около 80 объектов казарменно-жилищного фонда и теплового хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, данные мероприятия позволят своевременно обнаружить несовершенства и установить контроль технического состояния несущих конструкций эксплуатируемых, строящихся и реконструируемых зданий и сооружений при решении задач по предупреждению и ликвидации технологических нарушений природного и техногенного характера.

Особенностью комплекса «Стрела-П» является возможность выявления скрытых повреждений, недоступных для обнаружения традиционными методами. Функционирование комплекса основано на автоматической компьютерной операции анализа изменений спектральных характеристик диагностируемого сооружения.

На сегодняшний день обследовано 67 объектов казарменно-жилищного фонда и теплового хозяйства.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12484854@egNews