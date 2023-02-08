Стрельба антиторпедой: фрегат «Адмирал Горшков» в Атлантическом океане провёл учение по противоторпедной защите корабля

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который в составе отряда кораблей Северного флота выполняет задачи дальнего похода, отработал в Атлантическом океане задачи противоторпедной защиты корабля на переходе морем.

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который в составе отряда кораблей Северного флота выполняет задачи дальнего похода, отработал в Атлантическом океане задачи противоторпедной защиты корабля на переходе морем.

Учение по противоторпедной защите проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением торпеды противника антиторпедой.

В ходе тренировки проверена слаженность действий корабельного противолодочного расчета. Расчет, находящийся на главном командном пункте и боевых постах, выполнил нормативы по обнаружению торпеды, идущей на корабль, и маневрированию – изменению курса и скорости с целью уклонения от неё.

Для поражения цели была выполнена условная стрельба антиторпедой из малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет», предназначенного для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля, а также для уничтожения торпед, атакующих корабль.

Плавание отряда кораблей, в составе фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.

Как сообщает пресс-служба СФ, в феврале 2023 года в районе побережья Южно-Африканской Республики планируется проведение ряда совместных учений с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая в которых будет задействован фрегат.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» – это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12453936@egNews

Видео: https://vk.com/wall-108675921_24573