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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.20 16:05

Стрельбы по мишеням, имитирующим технику условного противника, расчёты «Панцирей» Северного флота выполнили успешно

Боевые расчёты батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Северного флота на острове Котельный в море Лаптевых отработали задачи по обороне арктического побережья, выполнив стрельбу по условным мишеням.

Личный состав тактической группы Северного флота, дислоцированной на арктической базе «Северный клевер» на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых, отработал учебно-боевые задачи по обороне арктического побережья от высадки сил десанта условного противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе учений боевые расчёты батареи комплексов «Панцирь-С1» успешно выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим технику условного противника.

Уточняется, что в качестве мишеней зенитчики использовали макеты бронетранспортеров, расположенные на удалении до 3 км. В ходе выполнения стрельб боевые расчёты также отработали нормативы по заряжанию ракетного и пушечного вооружения «Панцирей», развертыванию комплексов из походного положения в боевое.

Стрельбы проводились в условиях сложной метеорологической обстановки: при сильном порывистом ветре до 20 метров в секунду и температуре воздуха около нуля градусов.

На вооружении тактической группы Северного флота на острове Котельный помимо арктического варианта комплекса «Панцирь-С1» также находятся противокорабельные зенитные ракетные комплексы «Бастион», что позволяет надежно обеспечивать безопасность российского сектора Арктики и участка Северного морского пути в зоне ответственности тактической группы.

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