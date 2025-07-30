ИНСТИТУТЫ С ФАКУЛЬТЕТОМ ЖУРНАЛИСТИКИ В МОСКВЕ: ПУТЬ К КАРЬЕРЕ В МЕДИАПо Мурманской области ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30+33°
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.07.25 14:00

Стресс на работе: коллеги раздражают вдвое чаще, чем год назад

За год россияне стали чаще нервничать на работе из-за поведения коллег. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За последний год число недовольных сослуживцами россиян выросло вдвое: главным источником стресса на работе 14% опрошенных назвали поведение коллег (в 2024 таких было 7%). В сослуживцах раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и прочее.

На втором месте среди источников стресса на работе — отношение руководства (13%), на третьем — непрофессионализм команды (8%).

6% респондентов назвали основной причиной своей нервозности низкую зарплату, по 5% — непрофессионализм начальства и поведение клиентов.

Россиян раздражают нечётко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на работе (по 4%).

Мужчины чаще испытывают стресс из-за некомпетентности начальства, недостаточной оплаты труда, выплат с задержками и большой нагрузки, тогда как женщины острее реагируют на поведение коллег, руководства и клиентов.

Время проведения опроса: 13—17 июля 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
-Правовая консультация (18+)Ветераны СВО из Мурманской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:10«Пазырыкские мумии. Тайны хранения». Документальный фильм (12+)21:25«Алхимик». Художественный сериал, 2 серия (16+)22:20«Алхимик». Художественный сериал, 3 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Социальный контракт стал для северян способом решить трудную жизненную ситуацию-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 39 копеек, евро теряет почти 5 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Подготовка коммунальных объектов к отопительному периоду 2025-2026 Минобороны России в Мурманской области идёт в плановом режиме-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»