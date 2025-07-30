Стресс на работе: коллеги раздражают вдвое чаще, чем год назад

За год россияне стали чаще нервничать на работе из-за поведения коллег. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За последний год число недовольных сослуживцами россиян выросло вдвое: главным источником стресса на работе 14% опрошенных назвали поведение коллег (в 2024 таких было 7%). В сослуживцах раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и прочее.

На втором месте среди источников стресса на работе — отношение руководства (13%), на третьем — непрофессионализм команды (8%).

6% респондентов назвали основной причиной своей нервозности низкую зарплату, по 5% — непрофессионализм начальства и поведение клиентов.

Россиян раздражают нечётко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на работе (по 4%).

Мужчины чаще испытывают стресс из-за некомпетентности начальства, недостаточной оплаты труда, выплат с задержками и большой нагрузки, тогда как женщины острее реагируют на поведение коллег, руководства и клиентов.

Время проведения опроса: 13—17 июля 2025 года.