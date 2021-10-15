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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.21 11:00

Стресс на работе лишает жителей СЗФО нормального сна чаще, чем остальных россиян

Дневная сонливость, трудности с засыпанием и ночные пробуждения осложняют жизнь свыше трети жителей СЗФО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного производителем носимых устройств Garmin и крупнейшей в России платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Большинство считают причиной проблем со сном стресс и высокую загруженность на работе, и жалуются на их пагубное влияние на работоспособность и самочувствие. При этом 42% опрошенных хотели бы исправить ситуацию и наладить сон, но им мешают различные обстоятельства (подробно см. на диаграмме).

За последние полтора года качество сна ухудшилось у 34% участников опроса по СЗФО, у 25% качество сна, наоборот, улучшилось. Стали намного хуже спать работники ресторанно-гостиничного бизнеса, рекрутеры, маркетологи и PR-специалисты, строители, а также работники сферы образования и науки, и медики. С другой стороны, не жалуются на сон и спокойно спят по ночам банковские служащие и бухгалтеры, а также начинающие специалисты.

Опрос также показал, в СЗФО меньше всех спят работники ресторанного бизнеса (около 4 часов за ночь), а также научные сотрудники, преподаватели и юристы. Более 10 часов сна себе могут позволить различные администраторы, производственники, транспортники и студенты.

Из числа жителей СЗФО с нарушениями сна большинство (67%) связывает их с высоким уровнем стресса. 25% жалуются, что у них уже сложилась привычка ложиться спать поздно вне зависимости от графика работы, такое же количество опрошенных не высыпаются из-за крайне интенсивного рабочего графика, поэтому время заниматься собой и домом появляется только поздно вечером.

Каждый второй опрошенный житель СЗФО заявил, что нарушения сна сильно влияют на работоспособность. Страдают и физические показатели здоровья: 8% жителей Северо-Запада испытывают сильное физическое недомогание (головная боль, мигрень, нарушения работы сердца и т д).

Из общего числа опрошенных с нарушениями сна 42% даже при наличии желания не могут заняться налаживанием сна, так как различные обстоятельства — высокая загруженность на работе или учебе, домашние хлопоты, маленькие дети — лишают их возможности это сделать в ближайшее время. Из числа тех, кто пытается наладить сон (51% от числа опрошенных с нарушениями сна), большинство (61%) заставляют себя раньше ложиться спать. Каждый четвертый стал спать днем (24%). Каждый пятый (22%) стали принимать снотворное. 14% перестали пить кофе и энергетические напитки. Столько же — стали заставлять себя соблюдать режим сна и бодрствования. 12% стали меньше работать на текущей работе. Каждый десятый (10%) стал использовать гаджеты или мобильные приложения по контролю сна. 8% обратились ко врачу, 6% сменили работу на менее интенсивную или отказались от подработок.

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