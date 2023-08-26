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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.23 18:00

Стресс перед 1 сентября испытывают 28% матерей и 17% отцов школьников

Взять выходной 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, в этом году собирается 1 из 3 родителей. Число тех, кто недоволен качеством обучения детей, за 3 года возросло. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 родителей школьников и 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Как и в прошлом году, стресс перед 1 сентября испытывают 22% родителей школьников. Женщины волнуются перед Днём знаний намного чаще мужчин (28% против 17% соответственно), а опрошенные до 40 лет — чаще тех, кто старше (29% против 19%).

Взять выходной или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу, собирается рекордно большое число родителей — 34%, что на 9 п.п. больше, чем в 2022-м и 2021-м. Ещё 18% намерены отпроситься на полдня. И тех, кто отпрашивается, и тех, кто берет отгул в первый день нового учебного года, больше среди женщин, чем среди мужчин.

Почти каждая вторая российская компания предоставляет родителям школьников выходной 1 сентября: 19% организаций делают это официально, а 30% — без оформления соответствующих документов.

Довольны ли родители качеством обучения в школе, в которую ходит их ребёнок?

Чаще всего да: 22% полностью удовлетворены, а 45% скорее довольны. Недоволен каждый третий: 8% полностью, а 25% скорее не удовлетворены. В этом году число недовольных выросло на 4 п.п. по сравнению с ковидным 2020 годом. Качество обучения чаще не устраивает отцов (34% против 31% среди матерей). Тех, у кого есть вопросы к качеству преподавания, больше среди опрошенных старше 40 лет (34% против 28% среди более молодых родителей).

Время проведения опроса: 11—24 августа 2023 года.

 

 

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