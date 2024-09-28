Строгие и понятные правила гигиены с братьями нашими меньшими

По данным ВЦИОМ домашние животные есть у 68% россиян. Однако знаете ли вы, что любимые питомцы могут быть переносчиками опасных инфекционных заболеваний?

По данным ВЦИОМ домашние животные есть у 68% россиян. Однако знаете ли вы, что любимые питомцы могут быть переносчиками опасных инфекционных заболеваний?

В видеоролике сотрудники Роспотребнадзора рассказывают об основных правилах гигиены, соблюдение которых позволяет сохранить здоровье человека и его четвероногого друга.

Кстати, сегодня, 28 сентября, Всемирный день борьбы против бешенства. Позаботьтесь о здоровье любимых людей и животных.