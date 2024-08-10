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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.24 11:00

Строитель - для Мурманского морского торгового порта это одна из ключевых профессий, без которой невозможно развитие предприятия

Напомним, в этом году открытие после масштабной реконструкции причала №2 Мурманского морского торгового порта было назначено на один из холодных и туманных февральских дней. Этому моменту предшествовали десять лет напряжённой работы, начиная с момента проектирования, и до сдачи объекта в эксплуатацию.

Одним из тех, кто вёл это проект - от первых чертежей до символической бутылки шампанского, разбитой в знак знаменательного события, был главный специалист отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства АО «Мурманский морской торговый порт» Денис Налетов. И не случайно за полчаса до прихода первого судна Денис в очередной раз обходил причал и пристально осматривал причальную стенку и отбойные устройства, проверяя готовность причала к швартовке судна.

В отделе гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства АО «Мурманский морской торговый порт» Денис Налетов работает с 2008 года. До этого окончил Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций по специальности «Гидротехническое строительство». Профессия «инженер-гидротехник» - одна из самых востребованных в порту.

«Я пришёл в очень крепкий и очень хороший коллектив, который сохраняется до сих пор. Его костяк - профессионалы своего дела: инженеры-строители, конструкторы, сметчики, плановики. Они являются хранителями наших строительно-портовых традиций, главная из которых – ответственность за свой труд», - рассказывает Денис.

Причалы, швартовые сооружения, элементы берегоукрепления, закрытые и открытие склады, автомобильные и железнодорожные подъездные пути, здания и сооружения - это та инфраструктура, которую создают и поддерживают строители АО «Мурманский морской торговый порт». Она в прямом смысле является основой, фундаментом работы крупнейшей стивидорной компании Арктической зоны Российской Федерации. Благодаря строителям порта на протяжении более чем вековой истории предприятия обеспечивается надёжность границы, по которой соприкасаются суровые воды Баренцева моря и каменистые берега Кольского полуострова.

«Когда мы стоим на причале, то не всегда задумываемся, насколько сложная техническая конструкция скрыта внутри. Наши предшественники заложили хорошую основу причальным сооружениям, которые надежно работают десятилетиями. Но морская стихия и время берут своё, и наша задача – внимательно следить за их состоянием и вовремя обновлять. Мы ориентируемся на опыт наших коллег в портах по всему миру и внедряем прогрессивные технологии, которые будут работать в условиях Севера», - подчеркивает Денис.

Реконструкция причала № 2 в Мурманском морском торговом порту – одна из тех уникальных строительных работ, которые навсегда остаются в истории предприятия. В результате были значительно улучшены технические характеристики гидротехнического сооружения, возраст которого отсчитывается, начиная с 1916 года. При этом фактически в ходе реконструкции был создан новый причал. Проектная глубина достигла 12,35 метра. Теперь увеличение длины причальной линии до 284 метров с учётом швартового пала позволяет осуществлять загрузку судов класса «Panamax» длиной до 229 метров и дедвейтом до 82 тысяч тонн. Проведенные работы были включены в федеральный проект «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации. Цель – увеличение грузооборота причала. Объём инвестиций составил 3,6 млрд рублей. После реконструкции мощность причала увеличилась до 5 млн тонн.

«Самым трудным в этой работе было искать и находить верные решения на каждом этапе строительства, возводить конструкции с привязкой к существующим сооружениям, реализовывать проект в стесненных условия действующего предприятия и неоднородных геологических условиях, учитывать все факторы. Я очень рад, что мы с этой задачей справились!», - говорит Денис Налетов.

11 августа, во второе воскресенье последнего летнего месяца, в нашей стране по традиции отмечают День строителя - профессиональный праздник работников строительной отрасли, ярким примером которой является главный специалист отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства АО «Мурманский морской торговый порт» Денис Налетов.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255828%2Fwall-149919532_4106

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