Строителей из Мурманской области приглашают на Первый российско-китайский строительный форум в город Харбин

С 15 по 17 апреля в городе Харбин состоится I Российско-Китайский строительный форум. Организаторы форума – Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и ЖХХ Российской Федерации и Правительства Харбина. Строители из Мурманской области также смогут принять участие в работе форума.

Официальная деловая программа разделена на три основные тематические секции: «Интеллектуальное строительство и высококачественное устойчивое развитие строительной промышленности»; «Строительство с низким уровнем углерода и сверхнизким электропотреблением»; «Российско-Китайская секция по технологиям строительства в условиях низких температур».

Кроме того, на площадке форума пройдёт I Международная выставка строительной промышленности, в которой примут участие более 5 тысяч человек из 35 китайских провинций и городов, а также будут представлены сотни выставочных стендов российских и китайских компаний.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, мероприятие станет площадкой для обмена опытом и технологиями между представителями строительного бизнеса обеих стран. Участие в выставке позволит получить новые знания, компетенции и навыки, сформировать деловые контакты, достигнуть необходимых соглашений.

Отметим, участие российских официальных делегаций и компаний в форуме и международной выставке запланировано на безвозмездной основе. Подтверждение участия от компаний региона необходимо направить до 15 марта 2024 года на электронную почту: vcnsp@mail.ru и связаться с организационным комитетом для обсуждения деталей.

Фото: https://gov-murman.ru