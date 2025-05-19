Строителей Кольского Заполярья приглашают принять участие в национальном конкурсе профессионального мастерства

В Мурманске состоится региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер». К участию приглашают строителей Кольского Заполярья.

В 2025 году первый региональный этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер» будет проходить 29 мая на базе Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота. Первый этап конкурса включает в себя только практическую часть, профессионалы будут соревноваться в борьбе за звание лучшего в двух номинациях: «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» и «Лучший сварщик».

В настоящее время принимаются заявки. Подробную информацию можно найти на сайте Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», которая выступает организатором регионального этапа конкурса.

Конкурс, имеющий 14-летнюю историю, организуется Ассоциацией «Национальное объединение строителей» при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, главная цель конкурса – повысить престиж строительных профессий и продемонстрировать молодым специалистам строительной сферы возможности для профессионального развития после успешного участия в конкурсе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/