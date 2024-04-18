Строителей Мурманской области приглашают на национальный конкурс профессионального мастерства

В Мурманске пройдёт региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер». Это мероприятие с 14-летней историей, его проводит Ассоциация «Национальное объединение строителей» при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Ключевая задача конкурса – повысить престиж строительных профессий, показать молодым специалистам строительной отрасли варианты карьерных маршрутов после их успешного участия в конкурсе.

По традиции состязания между профессионалами пройдут по четырём номинациям: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» и «Лучший сварщик».

В 2024 году конкурс «Строймастер» запланирован в более чем 50 регионах России. С 3 по 20 июня в каждой из четырёх номинаций будут определены победители региональных этапов. Они встретятся в финале конкурса в Москве, где в преддверии Дня строителя с 5 по 9 августа 2024 года поборются за победу на федеральном уровне.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, первый региональный этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в Мурманске будет проходить 30 мая на базе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота».

Сейчас идёт приём заявок. Подробнее об этом можно узнать на сайте соорганизатора регионального этапа конкурса – Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

Полная информация о конкурсе «Строймастер» размещена на официальном сайте, а также в телеграм-канале конкурса./

Фото: https://gov-murman.ru