Строители из Мурманской области продолжают работу по восстановлению социально значимых объектов Запорожской области

На завершающей стадии находится ремонт 50-квартирного дома в Приморске.

Напомним, ранее дом был в состоянии консервации. Специалисты из Мурманской области приступили к работе на объекте в июне 2023 года в рамках шефской помощи Приморскому району.

На данный момент уже завершены работы по монтажу светильников в потолках, заменены бракованные дифференциальные автоматы, проводится уборка квартир, коридоров и лестничных маршей. Дорога во дворе засыпана щебнем и утрамбована, сейчас продолжается устройство бортового камня.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, на объекте предстоит выполнить финишные работы по ремонту внутренних помещений, а также заасфальтировать подъезд к дому и обеспечить освещение прилегающей территории.

Комплексная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов проводится при координации Минстроя России.

Фото: https://gov-murman.ru