Строители из Мурманской области продолжают восстанавливать крыши трёх школ в Приморском районе Запорожской области

Строители из нашего региона продолжают восстанавливать социально значимые объекты в Запорожской области. В настоящее время работы ведутся в школах в сёлах Коларовка, Зеленовка и Новоалексеевка Приморского района, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Подрядчик, работающий над восстановлением Новоалексеевской школы, уже выполнил демонтаж около половины площади кровли, установил на ней гидроветрозащитную плёнку, контробрешётку и обрешётку. В Коларовке и Зеленовке существующие стропильные системы полностью обработаны огне-биозащитными составами.

Завершить ремонтные работы планируется до начала учебного года.

Работы проводятся в рамках сотрудничества между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района.

Фото: https://gov-murman.ru