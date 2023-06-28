Строители из Мурманской области восстанавливают недостроенный 50-квартирный дом в Приморске Запорожской области

Жилой дом в Приморске строился несколько лет, но работы не были завершены. С февраля 2022 года объект находится в состоянии консервации. После обследования было принято решение завершить его восстановление и ввести в эксплуатацию.

Там необходимо выполнить финишные работы по ремонту внутренних помещений, в том числе установить розетки и потолки, а также заасфальтировать подъезд к дому и обеспечить освещение прилегающей территории.

Как сообщает региональное Министерство строительства, подрядчики из Мурманской области уже прибыли на место, завезли необходимый строительный материал и приступили к работам на объекте.

Работы проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru