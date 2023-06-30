Строители из Мурманской области восстановят Дом культуры в Приморске Запорожской области. В учреждении до 1 сентября планируется капитально отремонтировать кровлю и электрические сети. Необходимый строительный материал уже доставлен на место, работы на объекте начались.

Восстановление социально значимой инфраструктуры проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.

В планах у Мурманской области определить объекты культуры в подшефном регионе, которые также необходимо будет восстановить в 2023-2025 годах. Ответственными за эту работами органами исполнительной власти назначены региональные Министерства строительства и культуры.

Фото: https://gov-murman.ru