Строители из Мурманской области выполнят капитальный ремонт второй городской школы в Приморском районе Запорожской области

Восстановление социальных объектов Запорожской области проводится в рамках соглашения о сотрудничестве двух регионов.

Учебное заведение не ремонтировалось с 90-х годов прошлого века и пришло в довольно плачевное состояние. В том числе, в здании протекает кровля.

В 2024 году мурманские строители отремонтируют холл школы, актовый зал, столовую, три классных кабинета, два санузла.

Особое внимание уделят ремонту кровли – будет устроен новый каркас, для уменьшения теплопотери по новым технологиям утеплят чердачное помещение.

Также в школе Приморска будут модернизированы внутренние инженерные сети тепло-, водо- и электроснабжения.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы – бригада мурманчан завозит материалы, готовит помещения к предстоящему ремонту.

Планируется, что в начале учебного года школа вновь примет своих учеников.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2023 году строители из Мурманской области обновили в Приморском районе восемь социально значимых объектов. Например, были отремонтированы кровли школ в селе Новоалексеевка и в селе Коларовка.

Фото: https://gov-murman.ru