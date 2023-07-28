Строители из Мурманской области завершают капитальный ремонт здания для многофункционального центра в Приморске Запорожской области

Заполярные строители сделали большой фронт работ: в здании полностью обновлен электрический кабель, перегородки и стены обшиты гипсокартоном, выполнен частичный ремонт кровли и фасада, смонтированы новые окна, подвесные потолки, подоконники и межкомнатные двери, на полах уложена плитка и линолеум.

Сейчас на объекте продолжается монтаж металлических противопожарных дверей, структурированных кабельных систем, пожарной и охранной сигнализаций, видеонаблюдения, а также отделка входной группы и установка пандуса. В здании уже начали уборку отремонтированных помещений и сборку мебели.

Подготовка к открытию проходит под руководством специалистов Министерства цифрового развития Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство строительства, эти работы – часть соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru