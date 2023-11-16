Строители из Мурманской области завершили благоустройство территории возле амбулатории в Коларовке Приморского района Запорожской области

Работы проводились менее месяца. За это время строители расчистили территорию от мусора, подсыпали и выровняли площадку грунтом, а также установили опоры освещения, сделали монтаж биостанции очистки сточных вод и ремонт ограждения.

На этой неделе в амбулаторию завезут мебель и медикаменты, после чего она будет готова к приёму пациентов, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Напомним, правительство Мурманской области проводит восстановление социально значимых объектов в Приморском районе Запорожской области с мая 2023 года в рамках шефской помощи.

Фото: https://gov-murman.ru