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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.23 09:30

Строители из Мурманской области завершили капитальный ремонт 50-квартирного дома в Приморске

Ремонт 50-квартирного дома в Приморске, который больше года находился в состоянии консервации, завершился.

Квартиры в многоквартирном доме по ул. Морская, 80 будут предоставляться сотрудникам социально значимых учреждений, а именно - врачам, педагогам, сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент в Приморском районе существует нехватка квалифицированных кадров, поэтому квартиры будут являться дополнительным стимулом к переезду в этот район.   

В данный момент все строительные работы на объекте завершены, производится уборка помещений и подготовка их к передаче.   

Жилой дом строился несколько лет, но работы не были завершены. После обследования здания подрядчики из Заполярья приехали на его восстановление. На объекте необходимо было выполнить финишные работы по ремонту внутренних помещений, а также провести работы по благоустройству придомовой территории - заасфальтировать подъезд к дому и обеспечить освещение.   

Как сообщает региональное Министерство строительства, работы велись в рамках соглашения между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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