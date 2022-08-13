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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.22 12:00

Строители Мурманской области получили награды в честь профессионального праздника

12 августа, в День строителя, в деловом центре «Азимут» состоялась церемония награждения работников строительной отрасли. Награды Минстроя России и регионального профильного ведомства вручила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«С вашей работой связан яркий образ – стройка, на которой трудятся и люди, и техника. Строительство – это всегда про будущее, потому что результат вашей работы это на долго. Жилые дома, школы и садики, больницы и магазины – вы делаете проекты и концепции частью комфортной благоустроенной красивой жизни в реальности. Сегодня в Мурманской области реализуется сразу несколько крупных проектов, в которых многое зависит от ваших знаний и навыков, от ваших умелых рук. Вы нужны региону! Я желаю вам профессиональных достижений, а от лица властей хочу сказать, что постараемся обеспечить вас объемами работы», – сказала Оксана Демченко.

Почётной грамотой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ удостоена эксперт-сметчик Государственного областного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы   Мурманской Области» Марина Скокова. Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ объявлена генеральному директору «Мурманской Строительной Компании» Константину Пилецкому и заместителю главного бухгалтера «Управления капитального строительства Мурманской Области» Наталье Питеевой, главному инженеру проектов «Центра Строительных Работ» Александру Подосокорскому.

Почётные грамоты губернатора Мурманской области вручили инженеру-сметчику компании «Апатитстрой» Алине Калашник и начальнику управления бюджетных инвестиций министерства строительства Мурманской области Александре Седлецкой. Благодарности Губернатора Мурманской получили ещё 13 сотрудников строительных организаций региона.

Министр строительства Ирина Вабищевич вручила представителям строительной сферы 19 почётных грамот Министерства строительства Мурманской области и 29 благодарностей.

«Я горжусь своей профессией и считаю, что самое ценное в ней это то, что результаты нашей с вами работы живут дольше, чем человек. Поэтому хочу пожелать всем успехов в работе! Правительство Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом ведёт работу для запуска строительства жилых домов, дан старт уникальной программе «Свой дом в Арктике», которая позволит не только населению улучшить свои жилищные условия, но и строительным организациям получить заказы и сделать свой рабочий год прогнозируемым и уверенным», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 75-летием поздравили строителя, советского главу заполярной столицы и почётного гражданина города-героя Николая Бережного. Юбилей он отметил накануне профессионального праздника.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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