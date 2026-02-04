В Северном Ледовитом океане наблюдается уменьшение толщины ледяного покроваФестивалем «Севервидение - 2026» в Североморске открыли Год единства народов России
Строители Мурманской области разработали проекты капитального ремонта двух объектов культуры в Приморске

Мурманская область наравне с другими регионами Российской Федерации продолжает оказывать помощь в социально-экономическом развитии новых субъектов. Так, в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между правительством Мурманской области и администрацией Приморского муниципального округа Запорожской области, были разработаны проекты капитального ремонта детской школы и искусств и городского дома культуры в Приморске. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства Мурманской области.

На разработку проектной документации были заключены контракты с подрядчиком. Однако предварительно здания на улице Банковской в Приморске обследовал инженер УКСа.

«Работы по техническому обследованию объектов и разработке проектов по их преображению, как правило, не сопряжена с риском. Но в этот раз потребовалось обследовать здания и их территорию на наличие взрывоопасных предметов. К счастью, наши опасения не подтвердились», - отметил Алексей Солопекин, начальник Управления капитального строительства Мурманской области.

Проектная организация обмерила объекты, тщательно обследовала их строительные конструкции выявила необходимость расчёта индивидуального пожарного риска. С его учётом и были разработаны проекты. Стоимость капитального ремонта по проектам проверена ФАУ «Главгосэкспертиза России», получены сводные экспертные заключения.

Проектная документация готовится к передачи учреждениям Приморска для последующей их реализации, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561606/#&gid=1&pid=1

