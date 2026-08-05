Строители Мурманской области стали зарабатывать больше: предлагаемая зарплата за год выросла на 43%

Ко Дню строителя, который отмечается 9 августа, аналитики hh.ru подвели итоги первых семи месяцев 2026 года на рынке труда строительной отрасли Мурманской области. Исследование показало, что работодатели региона продолжают предлагать конкурентные зарплаты для привлечения специалистов.

Динамика предлагаемых зарплат: рост и текущие предложения

Анализ данных hh.ru демонстрирует позитивную динамику оплаты труда в строительной отрасли Мурманской области. По итогам января–июля 2026 года медианная предлагаемая зарплата, указанная в вакансиях, составила 143200 рублей, что на 43% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Сегодня зарплатные предложения в строительной отрасли варьируются от 72200 до 240300 рублей.

География спроса: Мурманская область в контексте Северо-Запада

По итогам января–июля 2026 года в Мурманской области было открыто 4,1 тысячи вакансий в строительной отрасли, что составляет около 4% от общего числа строительных вакансий в Северо-Западном федеральном округе. Всего за первые семь месяцев года в СЗФО было открыто более 95 тысяч вакансий в сфере строительства.

Топ-5 регионов СЗФО с наибольшей долей строительных вакансий:

Санкт-Петербург — 47% от общего числа вакансий в строительстве по СЗФО;

Ленинградская область — 14%;

Вологодская область — 8%;

Архангельская область — 6%;

Новгородская область — 5%.

Оставшиеся 20% вакансий распределились между Калининградской, Мурманской и Псковской областями, Республикой Коми, Республикой Карелия и Ненецким автономным округом.

Наиболее востребованные специалисты в Мурманской области

По итогам января–июля 2026 года наибольшее количество вакансий в строительстве Мурманской области было открыто для следующих специалистов (в скобках указана медианная предлагаемая зарплата):

разнорабочий (102200 рублей) — 18%;

машинист (206200 рублей) — 14%;

электромонтажник, электромонтер, техник-электрик (105000 рублей) — 14%;

монтажник (185000 рублей) — 11%;

слесарь, сантехник (97900 рублей) — 8%;

сварщик (202800 рублей) — 7%;

инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог (100000 рублей) — 5%;

инженер ПТО, инженер-сметчик (146100 рублей) — 5%;

бетонщик, арматурщик, каменщик (170000 рублей) — 4%;

прораб, мастер СМР (175000 рублей) — 4%.

Наиболее востребованные навыки в строительной отрасли

Аналитика hh.ru показывает, что в 2026 году работодатели строительной отрасли чаще всего указывали в вакансиях следующие навыки: ремонтные работы (более 6 тысяч упоминаний в вакансиях), чтение чертежей (более 4,5 тысячи), умение работать в коллективе (более 4,3 тысячи), владение AutoCAD (более 4,1 тысячи) и техническое обслуживание (более 3,8 тысячи).

Среди гибких навыков, помимо умения работать в коллективе, наиболее востребованными стали организаторские навыки (более 2,6 тысячи), ответственность (более 1,7 тысячи) и умение принимать решения (около 1 тысячи). Среди цифровых компетенций, помимо знания AutoCAD (более 4,1 тысячи), наиболее востребованными стали Autodesk Revit (более 1,3 тысячи).

«Строительная отрасль продолжает оставаться одним из лидеров по спросу на персонал. Мы видим, что компании сохраняют высокий спрос как на инженерные кадры, так и на представителей рабочих профессий. При этом работодатели все чаще оценивают не только профильную подготовку, но и профессиональные и цифровые компетенции специалистов. Сегодня для многих специалистов знание специализированного ПО, умение работать с проектной документацией, а также развитые коммуникативные и организационные навыки — важные конкурентные преимущества при трудоустройстве. Именно сочетание технических и гибких навыков во многом определяет востребованность кандидатов на строительном рынке труда», — комментирует директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.