Строители установили второй пролёт железнодорожного моста через Тулому

Реализация проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла продолжается. Как сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис, накануне строители провели технологическую операцию по подъёму опоры и установке второго пролётного строения железнодорожного моста через реку Тулому. Конструкция длиной 144 метра и весом 1350 тонн заняла устойчивое монтажное положение на отметке 29 метров от верхнего обреза воды.

«Сложная, уникальная операция. Хотел бы поблагодарить строителей и всех коллег, что, несмотря на проблемные вопросы, связанные с пандемией, стройка железнодорожной инфраструктуры для Мурманского транспортного узла идёт в рамках тех проектных значений, о которых мы договаривались», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» реализуется в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года, федеральным проектом «Морские порты России» в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и включен государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Проектом предусмотрено строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры на берегу Кольского залива, в том числе строительство на западном берегу терминалов по перевалке угля, нефти и нефтепродуктов, строительство на восточном берегу контейнерного терминала, реконструкция угольного терминала, развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки Выходной – Лавна, строительство 10 железнодорожных станций и парков, реконструкцию путевого развития 4 станций, реконструкцию железнодорожных подходов (от станции Волховстрой).

На сегодняшний день реализуется I этап – строительство железнодорожной линии станция Выходной – мостовой переход через реку Тулому – станция Мурмаши 2 – станция Лавна. Начало реализации этапа – март 2014, завершение – 31 декабря 2021 года.