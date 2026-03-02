Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»
Мурманская область. Арктика (16+)02.03.26 14:30

Строительная компания в Мурманске привлечена к ответственности по итогам расследования несчастного случая

Несчастный случай произошёл в сентябре прошлого года. При обходе строительного объекта руководитель стройфирмы провалился в вентиляционный люк, который был небезопасно прикрыт лишь листом картона. В результате падения с высоты между этажами (с 6-го на 5-й) пострадавший получил тяжёлую травму.

Как сообщает Государственная инспекция труда (Гострудинспекция, ГИТ) в Мурманской области, расследование проводилось не комиссией, а самостоятельно государственным инспектором труда с участием представителей ОСФР и территориального объединения профсоюзов. Поводом для проведения самостоятельного расследования послужило несвоевременное информирование работодателем ГИТ о факте производственной травмы.

В ходе расследования было установлено, что основной причиной трагедии стали грубые нарушения организации производства работ, в том числе: отсутствие контроля за безопасным состоянием рабочих зон (территории); недостаточный контроль со стороны руководителей за ходом работ и соблюдением дисциплины; недостатки технологического процесса.

Кроме того, были выявлены системные нарушения в сфере охраны труда: специальная оценка условий труда на предприятии не проводилась, нормы выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) не обновлялись, а работники не были проинформированы о положенных им СИЗ. Сам пострадавший был допущен к исполнению обязанностей без необходимого обучения по охране труда.

- Несчастный случай квалифицирован как связанный с производством, работодатель признан виновным. В отношении юридического лица составлено три постановления об административных правонарушениях. Учитывая, что компания является субъектом малого предпринимательства, размер административного штрафа был определён в пределах санкций, предусмотренных для данной категории, - отметил руководитель инспекции Юрий Дмитриев.

Материалы расследования направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

 

 

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242589%2Fed71a3c64fcb52d1fc

Новости муниципалитетов

-

-

День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика
