Строительная отрасль Мурманской области: рост зарплатных предложений и новые требования к специалистам

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили ситуацию на рынке труда в строительной отрасли Мурманской области и Северо-Западного федерального округа. Исследование выявило рост спроса на цифровые навыки к специалистам отрасли, увеличение зарплатных предложений. Также анализ рынка труда в строительстве показал, какие специалисты на сегодняшний день наиболее востребованы в отрасли.

Цифровизация в строительстве: ключевые навыки будущего

На основании анализа базы hh.ru, динамика спроса работодателей строительной отрасли за пятилетний период (с 2020 по 2025 год) демонстрирует четкий тренд на цифровизацию. Выросла востребованность в навыках работы с BIM-технологиями (информационное моделирование зданий), требование стало встречаться в вакансиях в 4,5 раза чаще. Спрос на владение ключевым для BIM-проектирования софтом Autodesk Revit также существенно увеличился — в 2,5 раза. Кроме того, для офисных сотрудников в 1,5 раза выросла частота упоминания ЭДО (электронного документооборота), что отражает переход отрасли на цифровые стандарты управления документацией.

В топ-5 наиболее востребованных навыков отрасли по СЗФО в 2025 году вошли умение работать в AutoCAD (абсолютный лидер по спросу — более 10 тысяч упоминаний навыка в вакансиях), ремонтные работы (более 7 тысяч), чтение чертежей (более 7 тысяч), умение работать с проектной документацией (почти 7 тысяч), монтаж оборудования (почти 6 тысяч).

Динамика предлагаемых зарплат: рост и текущие предложения

Анализ данных hh.ru демонстрирует позитивную динамику оплаты труда в региональном строительстве. Предлагаемая медианная зарплата, указанная в вакансиях Мурманской области, по итогам 2025 года составила 109700 рублей, что на 11% выше показателя 2024 года. Зарплатная вилка для строительной отрасли на данный момент колеблется от 64600 рублей до 201000 рублей.

География спроса: Мурманская область в контексте Северо-Запада

По итогам 2025 года Мурманская область заняла срединные позиции в рейтинге регионов Северо-Западного федерального округа по объёму вакансий в строительстве. Показатели указывают на сохраняющийся стабильный спрос на строительные кадры в регионе. Всего в СЗФО в минувшем году было размещено более 170 тысяч вакансий в строительстве.

Топ-5 регионов СЗФО с наибольшей долей от всех строительных вакансий в 2025 году:

• Санкт-Петербург — 54% от общего числа вакансий в строительстве по СЗФО;

• Ленинградская область — 13%;

• Вологодская область — 7%;

• Калининградская область — 5%;

• Архангельская область — 4%.

Оставшиеся 17% вакансий распределены между Республикой Коми, Калининградской, Новгородской, Псковской областями, Республикой Карелия и Ненецким АО.

Наиболее востребованные специалисты в Мурманской области

В 2025 году наибольшее количество вакансий в строительстве Мурманской области было открыто для следующих специалистов с указанием их медианной зарплаты:

• Электромонтажник (медианная предлагаемая зарплата — 92700 рублей) — 18% (доля от всех вакансий в строительстве);

• Разнорабочий (94000 рублей) — 18%;

• Слесарь, сантехник (96300 рублей) — 13%;

• Машинист (121100 рублей) — 13%;

• Сварщик (131900 рублей) — 7%;

• Монтажник (134900 рублей) — 6%;

• Инженер ПТО, инженер-сметчик (129100 рублей) — 5%;

• Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог (91 500 рублей) — 4%;

• Прораб, мастер СМР (150000 рублей) — 3%;

• Инженер по эксплуатации (100000 рублей) — 3%.

«Строительная отрасль Мурманской области и всего Северо-Запада переживает этап качественной трансформации, где одним из драйверов становится цифровая компетентность кадров. Мы видим, как владение цифровыми навыками постепенно превращается в обязательный стандарт. Мурманская область, находясь в середине рейтинга регионов округа по объёму вакансий в строительстве, является частью общего рынка и отражает отраслевой тренд на внедрение новых требований к специалистам, которые теперь должны уверенно чувствовать себя как на стройплощадке, так и в цифровой среде проекта», — комментирует директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.