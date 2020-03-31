Строительная отрасль не должна пострадать от пандемии коронавируса

Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве указал на обязательное исполнение взятых обязательств по ремонту и строительству объектов, которые реализуются на территории Мурманской области в рамках госпрограмм и национальных проектов.

В 2020 году на выполнение строительно-монтажных работ, реконструкцию и капитальный ремонт объектов планируется направить почти 5 млрд рублей. Вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Оксана Астахова доложила главе региона о промежуточных результатах работы и планах на текущий год.

Так, уже завершён капитальный ремонт трёх этажей главного корпуса психоневрологического интерната в Апатитах. Продолжается реконструкция Мурманского областного драматического театра, ввод в эксплуатацию которого запланирован на март 2021 года. В рамках контракта ведется строительство главного корпуса с двумя залами вместимостью более 600 зрителей. Возведение административно-бытового здания полностью завершено, рабочие приступили к чистовой внутренней отделке. В планах на ближайший месяц провести малые закупки на устройство подъема зрительного зала, облицовку мрамором главных лестниц театра, реставрацию росписи потолка и другие.

В плановом режиме продолжаются работы по строительству общеобразовательной школы в Североморске на 1200 мест. На объекте ежедневно трудятся до 105 человек, необходимое оборудование и материалы имеются в полном объёме.

В Кировске, несмотря на введенные ограничительные меры по въезду в город, без сбоев ведутся работы по строительству административного комплекса детско-юношеской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Планируемый срок завершения работ декабрь 2020 года. Кроме того, в муниципалитете построят новый горнолыжный подъемник. В целом, по словам Оксаны Астаховой, в 2020 году ремонту и реконструкции подлежат 77 спортивных, социальных, образовательных объектов. На сегодняшний день отставаний от утвержденных графиков нет.

Губернатор подчеркнул, что карантин по коронавирусу в Кировске и других муниципальных образованиях региона – не повод для приостановки строительных работ. В постановлении правительства чётко обозначено, что для работников организаций, осуществляющих деятельность на закрытой территории, въезд/выезд возможен по предъявлению подтверждающих документов.

«Сегодня важно обеспечить загрузку субъектов малого и среднего бизнеса, наших строителей, чтобы не было проседания экономики. На коронавирусе жизнь не останавливается. В строительной сфере должна быть полная мобилизация, взятые на себя обязательства важно выполнить качественно и в срок. Оснований для срыва планов нет», – сказал губернатор, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.