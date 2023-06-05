Строительные компании Мурманской области приглашают к участию в Международном строительном чемпионате

С 17 по 20 октября текущего года на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге состоится III Международный строительный чемпионат. Его организуют Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», ООО «Газпром инвест» и АНО «Россия – страна возможностей». Строительные компании Мурманской области приглашают к участию.

Чемпионат призван стать главной международной коммуникационной площадкой для обсуждения и принятия важных решений в строительной отрасли, эффективным механизмом для развития профессиональных компетенций и обмена лучшими практиками среди представителей инженерно-строительных профессий.

Цель чемпионата – обеспечение опережающего развития строительной отрасли в интересах людей, государства и бизнеса. Важнейшими задачами III чемпионата в 2023 году станут повышение престижа и популяризация рабочих профессий, развитие кадрового потенциала строительной отрасли, формирование эффективной производственной кооперации в рамках ЕАЭС и других стран.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в рамках чемпионата наряду с соревновательной программой будет проведена масштабная деловая программа с участием руководства федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупнейших российских и международных компаний, а также выставочная экспозиция организаций-партнеров.

Подробная информация размещена на официальном сайте мероприятия: https://pro-wcc.ru/