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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.26 12:00

Строительные компании уже не готовы участвовать в агрессивной борьбе за персонал

Строительство первым почувствовало охлаждение рынка труда. После нескольких лет стремительного роста зарплатных предложений компании начали сокращать оклады новым сотрудникам, говорится в исследовании «Работы.ру» и «СберПодбора».

Как пишут «Известия», ссылаясь на это исследование, на фоне высокой ключевой ставки, снижения спроса на жильё и роста долговой нагрузки почти до 500% отрасль перестала участвовать в прежней гонке за кадры — и этот сигнал может распространиться на другие капиталоемкие сферы.

После нескольких лет зарплатной гонки рынок труда начал остывать. Часть отраслей ещё может повышать ставки в борьбе за людей, но во многих сферах предложения работодателей по окладам почти замерли, а в строительстве и недвижимости даже пошли вниз. Речь идёт о суммах, которые компании готовы обещать кандидатам при найме.

По итогам первого полугодия 2026-го быстрее всего зарплатные предложения выросли в категории вакансий для студентов и стажёров, следует из данных сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». Там на старте сейчас обещают в среднем более 111 тысяч рублей в месяц — за год показатель увеличился больше чем на треть. В тройку лидеров также вошли IT с предложениями около 87 тысяч (+33%) и финансы со страхованием — почти 82 тысячи (+22%).

Но в других сегментах динамика уже почти остановилась. В сфере красоты и здоровья работодатели предлагают около 79 тысяч — всего на 0,8% больше, чем годом ранее, подсчитали рекрутеры. Минимальный прирост также зафиксирован в культуре, образовании и на госслужбе — плюс 1,7%.

Главный перелом произошёл в строительстве и недвижимости. Это единственная сфера, где зарплатные предложения снизились — на 0,8%, до уровня ниже 97 тысяч, говорится в исследовании.

Строительные компании уже не готовы участвовать в агрессивной борьбе за персонал, которая шла в последние годы, пояснил гендиректор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов. По его словам, раньше кадровый дефицит заставлял работодателей постоянно повышать ставки, но сейчас на первый план выходит сохранение рентабельности проектов.

Смена лидеров хорошо показывает, как изменился рынок. Годом ранее, по данным сервисов, быстрее всего росли предложения в сфере услуг (+20%), финансах и страховании (+14%), а также в культуре, образовании и на госслужбе (+14%). Теперь рост концентрируется в отдельных нишах, тогда как часть отраслей уже уперлась в потолок расходов на персонал.

 

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