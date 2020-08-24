Состоялась традиционная еженедельная поездка заместителя губернатора — министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского по строящимся объектам региона. Еженедельный контроль региональных строек, включённый в формат работы Владиславом Сандурским, успешно себя зарекомендовал.

Во-первых, это позволяет увидеть все возводящиеся объекты не в цифрах, а что называется «в режиме реального времени», со всеми достижениями и сложностями. Во-вторых, это возможность для местных властей получить поддержку в решении наболевших вопросов.

Так, например, глава Кандалакшского района Михаил Павлов рассказал о жилых многоквартирных домах, требующих скорейшего капремонта. На Кировской, 31 разрушается фасад и здание нужно включить в программу капремонта как можно скорее. Дом № 48 по улице Чкалова в районе Нивы-3 включён в краткосрочный план на 2022 год, но даже два года при нынешнем состоянии крыши — слишком долгий срок. Заместитель губернатора Владислав Сандурский пообещал оказать содействие в скорейшем ремонте. В ближайшее время будет принято решение на региональном уровне.

Вообще, строительные перспективы в Кандалакшском районе широкие. В Алакуртти ждут новый детский сад, обсуждается возможность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и нового места памяти — городского кладбища.

Отдельное внимание в преддверии начала нового учебного года областная комиссия под руководством Владислава Сандурского уделила ремонту образовательных учреждений. Речь идёт не только о Кандалакшском районе. Минстрой проверил ход работ на объектах региона. В полном объёме они уже завершены в школе искусств Умбы, где ремонтировали цоколь и отмостку. На две недели раньше срока выполнен капремонт кровли коррекционной школы-интерната в Оленегорске. Работы на завершающем этапе на 12 объектах. В ходе заседания штаба по строительству было поручено взять на особый контроль работу на объектах в Никеле и Молочном, чтобы успеть выполнить всё к началу учебного года. От организации, выполняющей работы в Никеле, получена дорожная карта со сроками выполнения, обеспечивающими начало организации учебного процесса. Подрядчик, ремонтирующий кровлю учебного корпуса и общежития Мурманского медицинского колледжа, обещает ускорить работы и в понедельник 24 августа, представить график их завершения. По остальным объектам, в том числе СОШ № 2 в Кандалакше, где капитальный ремонт не проводился с момента ввода здания в эксплуатацию, работы будут завершены в соответствии со сроками, предусмотренными договорами, препятствий к началу учебного процесса с 1 сентября, нет.

В Умбе на завершающем этапе строительно-монтажные работы в пожарном депо. Подрядная организация увеличила количество специалистов на объекте. В настоящее время разрабатывается график завершения всех работ не позднее 1 сентября.

Как рассказал по итогам поездки на юг Кольского полуострова заместитель губернатора — министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, контрольные мероприятия с плановыми и неплановыми выездами на объекты, будут продолжены.