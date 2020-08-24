Опять взрывают, опять дороги перекрываютСправиться с пандемией коронавирусной инфекции удастся менее чем за два года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.08.20 10:45

Строительные перспективы в Кандалакшском районе широкие

Состоялась традиционная еженедельная поездка заместителя губернатора — министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского по строящимся объектам региона. Еженедельный контроль региональных строек, включённый в формат работы Владиславом Сандурским, успешно себя зарекомендовал.

Во-первых, это позволяет увидеть все возводящиеся объекты не в цифрах, а что называется «в режиме реального времени», со всеми достижениями и сложностями. Во-вторых, это возможность для местных властей получить поддержку в решении наболевших вопросов.

Так, например, глава Кандалакшского района Михаил Павлов рассказал о жилых многоквартирных домах, требующих скорейшего капремонта. На Кировской, 31 разрушается фасад и здание нужно включить в программу капремонта как можно скорее. Дом № 48 по улице Чкалова в районе Нивы-3 включён в краткосрочный план на 2022 год, но даже два года при нынешнем состоянии крыши — слишком долгий срок. Заместитель губернатора Владислав Сандурский пообещал оказать содействие в скорейшем ремонте. В ближайшее время будет принято решение на региональном уровне.

Вообще, строительные перспективы в Кандалакшском районе широкие. В Алакуртти ждут новый детский сад, обсуждается возможность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и нового места памяти — городского кладбища.

Отдельное внимание в преддверии начала нового учебного года областная комиссия под руководством Владислава Сандурского уделила ремонту образовательных учреждений. Речь идёт не только о Кандалакшском районе. Минстрой проверил ход работ на объектах региона. В полном объёме они уже завершены в школе искусств Умбы, где ремонтировали цоколь и отмостку. На две недели раньше срока выполнен капремонт кровли коррекционной школы-интерната в Оленегорске. Работы на завершающем этапе на 12 объектах. В ходе заседания штаба по строительству было поручено взять на особый контроль работу на объектах в Никеле и Молочном, чтобы успеть выполнить всё к началу учебного года. От организации, выполняющей работы в Никеле, получена дорожная карта со сроками выполнения, обеспечивающими начало организации учебного процесса. Подрядчик, ремонтирующий кровлю учебного корпуса и общежития Мурманского медицинского колледжа, обещает ускорить работы и в понедельник 24 августа, представить график их завершения. По остальным объектам, в том числе СОШ № 2 в Кандалакше, где капитальный ремонт не проводился с момента ввода здания в эксплуатацию,  работы будут завершены в соответствии со сроками, предусмотренными договорами, препятствий к началу учебного процесса с 1 сентября, нет.

В Умбе на завершающем этапе строительно-монтажные работы в пожарном депо. Подрядная организация увеличила количество специалистов на объекте. В настоящее время разрабатывается график завершения всех работ не позднее 1 сентября.

Как рассказал по итогам поездки на юг Кольского полуострова заместитель губернатора — министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, контрольные мероприятия с плановыми и неплановыми выездами на объекты, будут продолжены.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин
Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
Комментарий к новости:Новый учебный год стартует в «особом режиме»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире14:35«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)15:00«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)15:30«Три сестры». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную возобновили рост-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 32 копейки, евро – почти на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Прокуратурой Мончегорска выявлены нарушения закона в сфере электроэнергетики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 августа-PRO Нефть и газ (18+)Морской пункт пропуска признан соответствующим всем необходимым требованиям-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 487 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика