Строительные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на капиталоемких объектах Мурманской области не останавливались даже зимой

Работы по реконструкции моста через реку Кети выходят на финишную прямую. Готовность объекта, который возводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», составляет 87%.

Автодорожный двухпролётный железобетонный мост через реку Кети расположен на 14 км автоподъезда к населенному пункту Зареченск в Кандалакшском районе Мурманской области и был введён в эксплуатацию в 1964 году. Общая длина моста составляет 23,22 метра.

Данный мост – единственный путь, который связывает населенные пункты Зареченск и Ковдозеро с автодорогой «Салла» и районным центром – Кандалакшей.

Двухлетняя реконструкция началась в 2022 году. Строительные работы не останавливались даже на зимний период. В первую очередь в прошлом году были выполнены работы по установке опор и пролетного строения временного сооружения, по которому запустили движение.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, сейчас на мосту обновляют балки пролетных строений, продолжается пескоструйная очистка и устройство всех железобетонных поверхностей.

Далее в рамках реконструкции подрядчики обустроят водоотводы, выполнят перестройку мостовых полотен, полностью завершат обустройство верхней дорожной одежды как на мостовом сооружении, так и на подъезде к нему. Для безопасности дорожного движения планируется произвести замену барьерных ограждений на современное металлическое оцинкованное. Срок исполнения работ по контракту – 27 сентября 2023 года.

Проектной документацией по объектам предусмотрено применение новейших строительных технологий, позволяющих повысить безопасность, улучшить качество мостовых сооружений.

Фото: https://gov-murman.ru