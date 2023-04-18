3 базовых характеристики генератораВ заполярном гарнизоне Луостари торжественно открыли мемориал воинам-танкистам Северного флота
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.04.23 16:30

Строительные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на капиталоемких объектах Мурманской области не останавливались даже зимой

Работы по реконструкции моста через реку Кети выходят на финишную прямую. Готовность объекта, который возводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», составляет 87%. 

Автодорожный двухпролётный железобетонный мост через реку Кети расположен на 14 км автоподъезда к населенному пункту Зареченск в Кандалакшском районе Мурманской области и был введён в эксплуатацию в 1964 году. Общая длина моста составляет 23,22 метра.

Данный мост – единственный путь, который связывает населенные пункты Зареченск и Ковдозеро с автодорогой «Салла» и районным центром – Кандалакшей.

Двухлетняя реконструкция началась в 2022 году. Строительные работы не останавливались даже на зимний период. В первую очередь в прошлом году были выполнены работы по установке опор и пролетного строения временного сооружения, по которому запустили движение.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, сейчас на мосту обновляют балки пролетных строений, продолжается пескоструйная очистка и устройство всех железобетонных поверхностей.

Далее в рамках реконструкции подрядчики обустроят водоотводы, выполнят перестройку мостовых полотен, полностью завершат обустройство верхней дорожной одежды как на мостовом сооружении, так и на подъезде к нему. Для безопасности дорожного движения планируется произвести замену барьерных ограждений на современное металлическое оцинкованное. Срок исполнения работ по контракту – 27 сентября 2023 года.

Проектной документацией по объектам предусмотрено применение новейших строительных технологий, позволяющих повысить безопасность, улучшить качество мостовых сооружений.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)ИТ-сфера: какие специалисты нужны, какие навыки важны, сколько готовы платить и насколько просто найти работу. Обзор ИТ-отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)10 признаков работодателя-мошенника: как быстро распознать и не попасть на удочку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самую высокую зарплату в Мурманской области предлагают топ-менеджменту, а самую низкую – домашнему и административному персоналу-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 9 копеек, доллар – почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов провели заседание рабочей группы по газификации Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили проводить медицинские осмотры и диспансеризацию по месту работы и учёбы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика