Строительство атомных ледоколов включено в перечень крупных проектов под особым контролем государства

Правительство РФ дополнило перечень проектов, финансируемых в рамках госпрограмм, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), 32 новыми позициями. В него, в частности, вошло строительство атомных ледоколов.

Как сообщается на сайте кабмина, работа над такими проектами предусматривает особый контроль со стороны государства, позволяющий исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования предоставленных средств.

Напомним, в начале февраля 2023 года ФГУП «Атомфлот» и Балтийский завод подписали контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Строительство и финансирование будет осуществляться в пропорции 50 на 50 из средств федерального бюджета и за счёт «Атомфлота». Согласно условиям контракта, ввод в эксплуатацию пятого серийного атомохода запланирован на декабрь 2028 года, шестого — на декабрь 2030 года.

Помимо заказов на Балтийском заводе, ведётся строительство ледокола «Лидер» на судостроительном комплексе «Звезда» в г. Большой Камень Приморского края.