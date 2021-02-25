Строительство быстровозводимого спорткомплекса с плавательным бассейном в Коле взято на особый контроль

В Коле продолжается строительство быстровозводимого комплекса с плавательным бассейном в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области». Ход работ на объекте проверили вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский и администрация Кольского района.

Сейчас на объекте активно ведутся внутренние отделочные работы – большая часть душевых готова. Завершается монтаж фасадных панелей. Идёт установка системы водоподготовки, большой и малой чаш. Все строительно-монтажные и технологические работы должны быть завершены не позднее 15 марта.

«Основной акцент должен быть сделан на устранении недоделок, получении актов о выполнении технических условий от ресурсоснабжающих организаций и подключении объекта по постоянной схеме к системам электро- и теплоснабжения. Особое внимание подрядчику необходимо уделить приведению в порядок проектной документации в рамках экспертного сопровождения. Заказчику – администрации Кольского района – поставлена задача – взять этот объект на особый ежедневный контроль и в случаи возникновения рисков незамедлительно о них докладывать», – отметил Владислав Сандурский.