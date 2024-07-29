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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.24 10:15

Строительство детского сада, снос зданий, ремонт квартир: Андрей Чибис провёл рабочее совещание по реновации ЗАТО Видяево

В рамках рабочей поездки в Видяево 27 июля губернатор Андрей Чибис провёл совещание по реновации ЗАТО.

«В рамках реновации военных гарнизонов выполняются очень важные задачи. Ведь здесь живут наши защитники. Главное – выполнить все мероприятия в рамках плана «На Севере – жить» и в рамках программы реновации ЗАТО, которую поддержал президент Владимир Путин, качественно и в срок», - отметил Андрей Чибис.

Глава ЗАТО Видяево поблагодарил губернатора за программу реновации, которая призвана по-настоящему обновить жизнь в военных гарнизонах.

«План на 2024-26 годы муниципалитетом выполняется в полном объёме. Все работы, запланированные на этот год, практически выполнены, оставшееся закончим до конца года. Планируем, что на месте снесённых ветхих зданий, угрожающих безопасности жителей, запустим индивидуальное жилищное строительство – есть желающие жить в черте города, но в собственном доме», – проинформировал Сергей Богза.

Министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков отметил, что Видяево – лидер среди муниципалитетов региона по опережающему контрактованию. Руководство ЗАТО первым заключило контракты в целом по всей программе реновации и смогло привлечь наиболее сильного подрядчика, который, в частности, модернизирует кинотеатр «Родина» в центре Мурманска.

Глава региона поручил руководству муниципального образования, а также региональным Минграду и Минстрою ещё раз внимательно изучить инициативу отдать земли под индивидуальное жилищное строительство с точки зрения максимально эффективного использования земель.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках плана мероприятий по реновации ЗАТО Видяево с 2024 по 2026 годы здесь планируется выполнить строительство детского сада на 250 мест, ремонт 113 временно не заселённых муниципальных квартир, провести капитальный ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов, снос 9 зданий законсервированного жилищного фонда, а также ремонт автоподъезда к посёлку.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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