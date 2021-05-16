Строительство детского сада в Алакуртти – на личном контроле профильного вице-губернатора

В Алакуртти в рамках нацпроекта «Демография» продолжается строительство детского сада на 75 мест. 14 мая с очередной поверкой объект посетил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«Строительство детского сада в Алакуртти требует особого внимания – скала, которая обнаружилась под всей территорией будущего здания, на два месяца отодвинула сроки. Есть двухнедельное отставание и от догоночного графика в связи со сменой руководства подрядной организации. Тем не менее, поставил задачу завершить возведение стен и тем самым ликвидировать отставание до конца июня», – отметил Владислав Сандурский.

Сейчас здание будущего дошкольного учреждения готово на 28%. Завершён фундамент, уложены плиты перекрытий цокольного этажа и заканчивается их гидроизоляция. Вся необходимая техника на стройплощадке есть, а на следующей неделе должны прибыть дополнительно ещё 20 рабочих.

Как подчеркнул вице-губернатор, проверки на объекте будут производиться ежемесячно.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманской области в рамках нацпроекта «Демография» ведется строительство еще четырех детских садов: двух в Мурманске, одного в Североморске и еще одного в Мурмашах на улице Причальной.