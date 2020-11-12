Строительство дороги для многодетных семей

В рамках реализации в Мурманске национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманске ведётся строительство автодороги к земельным участкам, выделенным многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

В настоящее время произведена выторфовка, отсыпка скалы и выполнена первая часть буровзрывных работ.

- По информации специалистов, осуществляющих строительный контроль на объекте, буровзрывные работы будут продолжены в ближайшее время, - отметил Олег Шаров, начальник отдела комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - Работы проходят в два этапа с завершением объекта в 2021 году.

В дальнейшем работники приступят к установке железобетонных труб, укреплению откосов, устройству разворотных площадок и съездов к участкам.