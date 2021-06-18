Строительство дорожного полотна к участкам многодетных семей в районе улицы Солнечной в Мурманске завершено на 73%

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается создание дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе улицы Солнечной в Мурманске. В настоящее время общий процент выполнения работ составляет 73%.

«Транспортная инфраструктура участка на улице Солнечной состоит из четырёх дорог. В районе имеются скальные выходы, поэтому для устройства канав и земляного полотна в выемках на участках произведены буровзрывные работы. Также производится сооружение насыпей на трассах», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, строительство дорожного полотна в районе улицы Солнечной началось в прошлом году и предусматривает два этапа. В этом году проектной документацией предусмотрены работы по устройству дренажных траншей и труб по трассам и финишному профилированию с уплотнением. Стоимость всего объекта составляет более 81 млн рублей. Ориентировочное завершение работ – сентябрь 2021 года.