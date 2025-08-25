В Мурманске строительство фиджитал-центра в Долине Уюта выходит на завершающий этап: уже возведено модульное здание. Сейчас на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений и подготовке их к установке современного компьютерного оборудования.

Фиджитал-центр оснащён залами для компьютерных и консольных игр, устройствами виртуальной реальности, а также площадками для мини-футбола, стритбола и воркаута. Все пространства в нём будут подключены к системе, которая позволит посетителям объединяться в команды, организовывать мероприятия, получать задания, отслеживать свои достижения и прогресс в специальном рейтинге.

На территории центра будет расположена площадка с уличными тренажёрами, на которой уже завершена укладка покрытия и в ближайшее время начнётся монтаж оборудования. Здесь же будет благоустроено поле для игры в мини-футбол и уличный баскетбол.

Новый комплекс для занятий реальным и виртуальным спортом откроет свои двери для спортсменов и любителей фиджитал-спорта.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, спортивный комплекс нового поколения создан в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552228/#&gid=1&pid=2