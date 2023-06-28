Строительство газопровода в Мурманской области потребует определенных усилий

Новым вызовом для отечественной промышленности станет реализация проекта по строительству в Мурманске компанией «НОВАТЭК» завода СПГ на 20,4 миллиона тонн. Сырьём для завода СПГ станет природный газ, поставляемый по газопроводу «Газпромом» из Единой системы газоснабжения, который предстоит построить. Протяженность газопровода Волхов-Мурманск-Белокаменка составит 1300 километров, мощность 30 миллиардов кубометров.

Напомним, проект строительства этого газопровода рассматривался ещё полтора десятилетия тому назад, когда решался вопрос о реализации Штокмановского проекта. Часть газа, добываемого на Штокмановском ГКМ и транспортируемом по 540-километровому подводному газопроводу к берегу, планировалось сжижать на трёх заводах СПГ, построенных на берегу недалеко от посёлка Териберка, а часть направить по наземному трубопроводу в Единую системы газоснабжения и дальше по «Северному потоку» в Европу. Были проведены проектно-изыскательские работы, намечен маршрут прокладки газопровода, места строительства 10 компрессорных станций.

Строительство газопровода потребует определенных усилий. Дело в том, что при его прокладке, как сказано в «Обзоре нефтегазовых проектов в Северных регионах России», потребуется преодолеть 450 водных объектов, из них 12 шириной около 200 метров, 200 километров скальных участков, 235 километров болот, 16 переходов через железную дорогу и 76 переходов через автодороги. Естественно, при строительстве такого объекта будут задействованы и отечественные металлургические, и машиностроительные, и строительные предприятия и компании.

Старт реализации проекта может быть дан в 2027 году. Преимущества данного проекта в том, что в Белокаменке, в «Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений», уже строятся заводы СПГ на основаниях гравитационного типа. На территории ЦСКМС созданы цеха для сборки оборудования заводов СПГ, в наличии подготовленный персонал. Не нужно будет заказывать газовые турбины для обеспечения электроэнергией этого завода, так как Мурманская область имеет избыточные мощности производства электроэнергии.

На территории Мурманской области действует 21 электростанция, вырабатывающие ежегодно 3532 МВт электроэнергии. В их числе одна АЭС, 16 ГЭС, три тепловые электростанции, одна приливная электростанция. Введена в строй Кольская ВЭС – самая крупная ветроэлектростанция в мире за Полярным кругом и вторая на территории России. Её проектная мощность 201 МВт.

Газета «Коммерсант» отметила, что расположение завода в незамерзающем порту Мурманска отменяет обязательность наличия судов арктического класса Arc7 для вывоза СПГ, более того, покупатели смогут сами предоставлять свой флот для вывоза СПГ.