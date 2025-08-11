Строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Мурманске перевалило за экватор

В Мурманске в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» и стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается строительство нового хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера. Подрядчик уже завершил устройство крыши, так же на завершающем этапе находится возведение внутренних перегородок на всех этажах здания. Об этом на пресс-конференции, посвященной Дню строителя, сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«С уверенностью можем сказать, что строительство хирургического корпуса перевалило за экватор и одна из самых ответственных частей работ осталось позади. Здание полностью возведено, подрядчик закончил устройство кровли и завершает возведение внутренних перегородок. Параллельно идёт монтаж вентилируемого фасада, оснащение модулями «чистых помещений» будущих операционных и прокладка внутренних инженерных сетей. На лестницах также уже в активной фазе идут отделочные работы. Всего на объекте работает более двухсот человек», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, по проекту 9-этажное здание хирургического корпуса на 125 коек возводится на площади 1529 квадратных метров. В нём разместятся современные операционные, а также кислородно-газификационная станция, дизель-генераторные установки контейнерного типа и блочно-модульная трансформаторная подстанция.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551593/#&gid=1&pid=1