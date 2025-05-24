Строительство Кольская АЭС-2 даст новый импульс развитию Арктики

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 21 мая в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялся доклад генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Особое внимание уделили роли атомной энергетики в экономическом и социальном развитии Арктического региона.

«Кольская АЭС является не только важным источником энергии для Мурманской области, но и драйвером социально-экономического развития региона. Расширение станции позволит создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и улучшить качество жизни в Полярных Зорях», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В рамках заседания генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о планах по увеличению доли атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2042 году. Строительство Кольской АЭС-2 станет важным шагом в этом направлении. По словам Лихачева, к 2042 году планируется построить 38 новых энергоблоков, что позволит значительно повысить долю атомной энергии в общем энергобалансе России.

Сенатор Елена Дягилева подчеркнула, что развитие Полярных Зорь, включённых в перечень опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, поддерживается на высшем уровне. Она отметила: «Первая в мире АЭС за полярным кругом играет важную роль в экономике Мурманской области, обеспечивая энергетическую независимость и возможность для работы крупнейших предприятий. Строительство Кольской АЭС-2 позволит уверенно развивать экономику и социальную сферу региона».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко определила приоритетность развития «Росатомом» заполярного города атомщиков. Она подчеркнула важность консолидированного подхода региональной команды и Кольской АЭС к вопросам повышения качества жизни на севере.

В рамках социальной политики «Росатома» станция активно участвует в модернизации здравоохранения, образовательных инициативах и поддержке социальных проектов, что делает её важным партнёром в развитии Мурманской области.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.