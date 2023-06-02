Строительство многоквартирных домов в Мурманске идёт полным ходом

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера проверил ход работ на улице Анатолия Бредова и улице Успенского, где ведётся строительство многоквартирных домов, часть жилых квартир в которых будет предназначена для переселения граждан из аварийных помещений и домов, подлежащих сносу или реконструкции в разные годы, а также в качестве социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

— Работы ведутся ритмично, по графику. Всё в рамках установленных сроков. Мы внимательно следим на ежедневной основе за ходом строительства, осуществляя взаимодействие с ресурсными организациями, — отметил Юрий Сердечкин.

Как сообщает администрация города Мурманска, на улице Анатолия Бредова, 9 подрядчик уже залил фундамент, сейчас выполняются работы по выносу кабельных трасс и заливка бетона в осях. Ориентировочный срок сдачи объекта — четвертый квартал этого года.

На улице Успенского строится четырехэтажный дом на 128 квартир. На данном этапе рабочие приступают к работам по заливке фундамента третьей секции. Также в последующем будет благоустроена территория дома — для жильцов установят детскую и спортивную площадки, во дворе появится паркинг на 50 мест.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25105&page=1