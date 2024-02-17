Строительство Мурманского транспортного узла должно быть полностью завершено в декабре 2024 года - первый вице-премьер Андрей Белоусов

Губернатор Андрей Чибис вчера принял участие в совещании по комплексному развитию Мурманского транспортного узла под руководством первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова, который поручил завершить строительство Мурманского транспортного узла в декабре 2024 года.

Проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» реализуется в соответствии с Транспортной стратегией РФ. Ранее вопрос активизации проекта развития Мурманского транспортного узла неоднократно поднимал губернатор Андрей Чибис. По итогам ряда рабочих встреч получена поддержка президента Владимира Путина.

«На западном берегу Кольского залива создается стратегически важная часть Северного морского пути. Благодаря Мурманскому транспортному узлу грузооборот через порт Мурманск вырастет до 110 млн тонн к 2027 году», – подчеркнул Андрей Чибис.

В Минтрансе России отметили, что работы по ближним подходам к порту Лавна выполнены в соответствии с дорожной картой. Напомним, рабочее движение на железнодорожном мосту через Тулому – от станции Выходной к порту «Лавна» на западном берегу Кольского залива запущено 15 декабря 2023 года. Старт рабочему движению дал президент Владимир Путин.

На совещании обсуждался вопрос реализации проекта с учётом проведения строительных работ с опережением графика. РЖД, Минтрансу РФ и Минфину РФ при участии Главгосэкспертизы необходимо проработать данный вопрос и представить предложения.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, первый вице-премьер в ходе совещания обратил особое внимание на недопустимость срыва сроков по реализации данного проекта.

«Морской порт «Лавна» является стратегическим, сегодня его значение возрастает. Срыв обозначенного ответственным ведомством срока недопустим», – отметил Андрей Белоусов.

Фото: https://gov-murman.ru