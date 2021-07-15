17 июля в мурманском Ледовом дворце откроется мобильный прививочный пунктВ Мурманской области с 1 августа стартует программа получения гектара в безвозмездное пользование
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.07.21 13:30

Строительство набережной, ремонт стадиона и замена дорожного покрытия: губернатор Андрей Чибис с рабочей поездкой посетил Мончегорск

Губернатор Андрей Чибис продолжает инспектировать населенные пункты Мурманской области, проверяя степень готовности объектов благоустройства и дворовых территорий, качество ремонта автомобильных дорог. 14 июля глава региона провёл рабочий день в Мончегорске. 

В городе металлургов продолжается комплексное благоустройство Ленинградской набережной. В 2019 году проект победил на Всероссийском конкурсе создания лучших проектов городской среды в малых городах и исторический поседениях.

Первый этап строительных работ завершился в прошлом году, но комиссионная проверка, как отметил губернатор, выявила ряд замечаний возле центральной смотровой площадки, в зоне пирсов и яхт-клуба. Все нарушения подрядчик обязан исправить в рамках гарантийных обязательств до конца июля. На втором этапе проекта планируется объединить прогулочные зоны и создать единый почти трехкилометровый маршрут. Капитальный ремонт набережной осуществляется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

«Это большой и важный проект. Очевидно, что набережная станет излюбленным местом прогулок для мончегорцев. Да, были выявлены недостатки, которые сейчас устраняются. Их исправление жестко контролируем», – прокомментировал глава региона.

По госпрограмме «Физическая культура и спорт» в этом году на мончегорском стадионе, где воспитывают будущих чемпионов по футболу, хоккею с мячом, конькобежному спорту, легкой атлетике, меняют наружные сети электроснабжения и водоотведения.  К началу учебного года подрядчик должен сдать объект. 

Работы по капитальному ремонту арены стадиона начались в 2014 году. За это время выполнена укладка искусственного футбольного покрытия и беговых дорожек, реконструирован городошный корт. При финансовой поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» был построен крытый футбольный манеж.  В прошлом году АО «Кольская ГМК» помогла приобрести информационное табло. Сейчас рабочие устанавливают мачты освещения стадиона.

В Мончегорске также продолжаются работы по ремонту автомобильных дорог местного значения за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета. В конце мая полностью обновлено дорожное покрытие на Грузовой улице, на 97% – на улице Морошковой.

«Каждый год жители Мончегорска после зимы жаловались на эти две улицы, где просто гигантский поток людей, которые едут со спального микрорайона в сторону комбината и обратно. Этот участок дороги не ремонтировали более 20 лет, зато сейчас все работы практически завершены, появились тротуары. В ближайшее время нанесут разметку. Радует, что по всем дорожным работам подрядчик идёт с опережением графика», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение рабочей поездки глава региона оценил ход работ по благоустройству территории Комсомольского озера. Они ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Первый этап – преображение пешеходной зоны – включает планировку грунта тропинки, устройство подстилающих и выравнивающих слоёв, укладку дренажных труб, тротуарной плитки и установку бордюрного камня. В настоящее время готовность объекта составляет более 50%.

«Мончегорск постепенно преображается, как и другие города нашей области. В контексте того, что с 2022 года здесь начнется строительство нового металлургического предприятия, то, конечно, одновременное преображение города и общественных пространств притянет сюда людей», – резюмировал губернатор.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области сменился лидер по росту цен: картофель подешевел, а морковь подорожала на 8,2%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти 44 копейки, доллар укрепился почти на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис: развитие «зелёной» энергетики может стать одним из драйверов экономики Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Тарифную «конституцию» готовят для России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика