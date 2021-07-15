Строительство набережной, ремонт стадиона и замена дорожного покрытия: губернатор Андрей Чибис с рабочей поездкой посетил Мончегорск

Губернатор Андрей Чибис продолжает инспектировать населенные пункты Мурманской области, проверяя степень готовности объектов благоустройства и дворовых территорий, качество ремонта автомобильных дорог. 14 июля глава региона провёл рабочий день в Мончегорске.

В городе металлургов продолжается комплексное благоустройство Ленинградской набережной. В 2019 году проект победил на Всероссийском конкурсе создания лучших проектов городской среды в малых городах и исторический поседениях.

Первый этап строительных работ завершился в прошлом году, но комиссионная проверка, как отметил губернатор, выявила ряд замечаний возле центральной смотровой площадки, в зоне пирсов и яхт-клуба. Все нарушения подрядчик обязан исправить в рамках гарантийных обязательств до конца июля. На втором этапе проекта планируется объединить прогулочные зоны и создать единый почти трехкилометровый маршрут. Капитальный ремонт набережной осуществляется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

«Это большой и важный проект. Очевидно, что набережная станет излюбленным местом прогулок для мончегорцев. Да, были выявлены недостатки, которые сейчас устраняются. Их исправление жестко контролируем», – прокомментировал глава региона.

По госпрограмме «Физическая культура и спорт» в этом году на мончегорском стадионе, где воспитывают будущих чемпионов по футболу, хоккею с мячом, конькобежному спорту, легкой атлетике, меняют наружные сети электроснабжения и водоотведения. К началу учебного года подрядчик должен сдать объект.

Работы по капитальному ремонту арены стадиона начались в 2014 году. За это время выполнена укладка искусственного футбольного покрытия и беговых дорожек, реконструирован городошный корт. При финансовой поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» был построен крытый футбольный манеж. В прошлом году АО «Кольская ГМК» помогла приобрести информационное табло. Сейчас рабочие устанавливают мачты освещения стадиона.

В Мончегорске также продолжаются работы по ремонту автомобильных дорог местного значения за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета. В конце мая полностью обновлено дорожное покрытие на Грузовой улице, на 97% – на улице Морошковой.

«Каждый год жители Мончегорска после зимы жаловались на эти две улицы, где просто гигантский поток людей, которые едут со спального микрорайона в сторону комбината и обратно. Этот участок дороги не ремонтировали более 20 лет, зато сейчас все работы практически завершены, появились тротуары. В ближайшее время нанесут разметку. Радует, что по всем дорожным работам подрядчик идёт с опережением графика», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение рабочей поездки глава региона оценил ход работ по благоустройству территории Комсомольского озера. Они ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Первый этап – преображение пешеходной зоны – включает планировку грунта тропинки, устройство подстилающих и выравнивающих слоёв, укладку дренажных труб, тротуарной плитки и установку бордюрного камня. В настоящее время готовность объекта составляет более 50%.

«Мончегорск постепенно преображается, как и другие города нашей области. В контексте того, что с 2022 года здесь начнется строительство нового металлургического предприятия, то, конечно, одновременное преображение города и общественных пространств притянет сюда людей», – резюмировал губернатор.