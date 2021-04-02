Строительство нового гидрографического судна предусмотрено федеральным проектом «Северный морской путь»

В строительство головного гидрографического судна, предназначенного для работы в акватории Северного морского пути (СМП) будет проинвестировано более 7 млрд рублей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, проект относится к ледовому классу Arc7. Такой класс предусматривает возможность самостоятельного плавания в арктических льдах толщиной до 1,4–1,7 метра (в зависимости от времени года) или же в более сложных условиях в сопровождении ледокола.

Судно мощностью 8 МВт оснастят современным навигационным и гидрографическим оборудованием. Это позволит ему выполнять различные работы, необходимые для обеспечения безопасной навигации, в том числе исследовать особенности водной поверхности и рельеф морского дна. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Принятое решение поможет частично удовлетворить спрос на гидрографическое сопровождение со стороны сырьевых компаний и других пользователей СМП.

Строительство нового судна предусмотрено федеральным проектом «Северный морской путь», цель которого – раскрытие потенциала СМП и превращение его в транспортный коридор мирового значения.