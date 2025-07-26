БРУС В МОСКВЕ: ОСОБЕННОСТИ, ПРИМЕНЕНИЕ И ВАЖНЫЕ НЮАНСЫЧетверть опрошенных ФОМом россиян считают себя бедными, 1% – богатыми
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.07.25 11:00

Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 24 июля осмотрел ряд объектов Первомайского округа Мурманска. Рабочая поездка главы региона прошла совместно с временно исполняющим полномочия главы областного центра Иваном Лебедевым и участником федеральной программы «Время героев» Романом Олешкиным.

Первой точкой маршрута стал детский сад №123, где полным ходом идут ремонтные работы спортивного зала. Пространство обновляется по программе «Арктическая школа». После завершения работ в нём установят современное оборудование, что создаст комфортные условия для занятий спортом у детей.

Летом этого года в парке «Чистый ручей» начали обустраивать деревянный променад, монтируют ограждения, скамьи, урны, освещение и систему видеонаблюдения. Эти изменения сделают парк ещё более удобным и безопасным для горожан.

В завершении рабочей поездки губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями, чтобы обсудить актуальные вопросы развития области, благоустройства, а также перспективные проекты.

Мероприятие прошло в открытом формате, где каждый смог задать волнующие вопросы и получить ответы от главы региона. Одной из тем, озвученных жителями, стало строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать: это серьёзная победа. Впервые со времен Советского Союза в нашей стране запущена масштабная программа комплексной жилой застройки в рыночных условиях. Это огромный шаг вперед, хочу выразить особую благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашей инициативы по льготной ипотеке. Именно этот инструмент дал мощный импульс для реализации таких проектов, сделав их по-настоящему возможными, — подчеркнул глава региона. — Людей закономерно волнует судьба зелёных насаждений, возможные вырубки. Тема чувствительная, мы относимся к ней с максимальной ответственностью. Поэтому уже сегодня подписано обязательство с застройщиком: за каждое срубленное дерево будет высажено не менее двух новых. Более того, мы сейчас совместно прорабатываем вопрос о создании новой аллеи — с высадкой взрослых, зрелых деревьев, чтобы не просто компенсировать утраченное, но и приумножить зелёные зоны города».

Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта.

«Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих переговоров и упорной работы, и, знаете, многие жители уже говорят: «Наконец-то это сдвинулось с места!». Мы действуем открыто, учитываем мнение людей и стремимся к балансу между развитием города и сохранением его экологии. Ведь в конечном итоге все это — для будущего, в котором комфортное жильё и уютные зелёные пространства станут новой реальностью», – сказал губернатор.

В ходе встречи жители также поднимали вопросы ремонта дорог, качества ЖКХ, работы общественного транспорта, вносили свои предложения.

Андрей Чибис отметил, что многие инициативы, озвученные на предыдущих встречах, уже реализуются.

По итогам встречи губернатор поручил профильным министерствам проработать озвученные предложения и представить план их реализации.

25 июня губернатор встретился с жителями Октябрьского округа.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550944/#&gid=1&pid=33

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Наследство ковида: удалёнка, автоматизация, EdTech и более лояльное отношение к больничным
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Ветераны СВО из Мурманской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:00«Деревянное зодчество Томска. 5 самых красивых домов!». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Четверть опрошенных ФОМом россиян считают себя бедными, 1% – богатыми-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 69 копеек, евро прибавил 1 копейку-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»