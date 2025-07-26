Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 24 июля осмотрел ряд объектов Первомайского округа Мурманска. Рабочая поездка главы региона прошла совместно с временно исполняющим полномочия главы областного центра Иваном Лебедевым и участником федеральной программы «Время героев» Романом Олешкиным.

Первой точкой маршрута стал детский сад №123, где полным ходом идут ремонтные работы спортивного зала. Пространство обновляется по программе «Арктическая школа». После завершения работ в нём установят современное оборудование, что создаст комфортные условия для занятий спортом у детей.

Летом этого года в парке «Чистый ручей» начали обустраивать деревянный променад, монтируют ограждения, скамьи, урны, освещение и систему видеонаблюдения. Эти изменения сделают парк ещё более удобным и безопасным для горожан.

В завершении рабочей поездки губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями, чтобы обсудить актуальные вопросы развития области, благоустройства, а также перспективные проекты.

Мероприятие прошло в открытом формате, где каждый смог задать волнующие вопросы и получить ответы от главы региона. Одной из тем, озвученных жителями, стало строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать: это серьёзная победа. Впервые со времен Советского Союза в нашей стране запущена масштабная программа комплексной жилой застройки в рыночных условиях. Это огромный шаг вперед, хочу выразить особую благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашей инициативы по льготной ипотеке. Именно этот инструмент дал мощный импульс для реализации таких проектов, сделав их по-настоящему возможными, — подчеркнул глава региона. — Людей закономерно волнует судьба зелёных насаждений, возможные вырубки. Тема чувствительная, мы относимся к ней с максимальной ответственностью. Поэтому уже сегодня подписано обязательство с застройщиком: за каждое срубленное дерево будет высажено не менее двух новых. Более того, мы сейчас совместно прорабатываем вопрос о создании новой аллеи — с высадкой взрослых, зрелых деревьев, чтобы не просто компенсировать утраченное, но и приумножить зелёные зоны города».

Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта.

«Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих переговоров и упорной работы, и, знаете, многие жители уже говорят: «Наконец-то это сдвинулось с места!». Мы действуем открыто, учитываем мнение людей и стремимся к балансу между развитием города и сохранением его экологии. Ведь в конечном итоге все это — для будущего, в котором комфортное жильё и уютные зелёные пространства станут новой реальностью», – сказал губернатор.

В ходе встречи жители также поднимали вопросы ремонта дорог, качества ЖКХ, работы общественного транспорта, вносили свои предложения.

Андрей Чибис отметил, что многие инициативы, озвученные на предыдущих встречах, уже реализуются.

По итогам встречи губернатор поручил профильным министерствам проработать озвученные предложения и представить план их реализации.

25 июня губернатор встретился с жителями Октябрьского округа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550944/#&gid=1&pid=33