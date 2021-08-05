Строительство новой средней школы на 1200 мест находится под жёстким контролем органов местного самоуправления флотской столицы

Депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск постоянно бывали на этом социально важном объекте, контролируя ход работ.

На какой стадии готовности к приему школьников находится новая школа, 5 августа изучали депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев и депутаты горсовета Светлана Ефремова и Андрей Орлов, он же заказчик, как руководитель МБУ «АХТО»,.

Они проконтролировали ход работ на стадионе, внутри корпусов новой школы. На стадионе, вместо первоначальных планов высадки на газоне футбольного поля травы, что повлекло бы дополнительные расходы по уходу, решили уложить искусственное покрытие.

Подводя итоги посещения школы, Юрий Шадрин отметил значимость строящейся школы для Североморска, качество выполняемых работ. Особое внимание он обратил на создаваемые условия для маломобильных школьников: работу лифта, оборудование пандусов, подъёмника к сцене актового зала.

- Работы выполняются качественно, надежно, красиво, - сказал Юрий Шадрин.

Евгений Алексеев напомнил, что в Североморске в последние годы построено несколько детских садов, которые заполнены детишками. И они вскоре придут в школьные классы. Эта школа позволит уйти от обучения ребят со второй сменой.

- Ввод в строй новой школы станет хорошим подарком для школьников, их родителей, для педагогов, для Североморска, - подчеркнул Евгений Платонович.

Мама шестерых детей, депутату Светлане Ефремовой также осталась довольна увиденным. Особенно ей понравились стадион, вместительный актовый и спортивные залы.

Североморцы, и, в первую очередь школьники, родители и педагоги с нетерпением ждут ввода в строй новой школы.