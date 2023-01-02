Строительство новых атомных ледоколов поддержат из федерального бюджета

Почти 60 млрд рублей выделят из бюджета страны на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 мощностью 60 мегаватт каждый. Соответствующее распоряжение подписал в конце 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, уточняется, что государственным заказчиком в отношении строительства ледоколов является Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», а застройщиком (заказчиком) – федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота. Бюджетные ассигнования будут выделены с 2023 по 2030 год.

Общая стоимость строительства пятого серийного ледокола оценивается в 56,6 млрд рублей, из бюджета будет выделено – 28,3 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию – 2028 год. Стоимость строительства шестого серийного ледокола оценивается в 61,3 млрд рублей, из бюджета будет покрыто 30,6 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию – 2030 год.

Михаил Мишустин подписал и распоряжение о выделении средств на строительство головного многофункционального судна атомно-технического обслуживания мощностью 9,28 мегаватта. Срок введения судна в эксплуатацию — 2029 год. Предполагаемая стоимость судна оценивается в 24,8 млрд рублей, а объём бюджетных инвестиций — 12,3 млрд рублей.